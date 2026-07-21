Pese a que en un primer momento se especuló con que fue expulsado, el organismo aclaró que el volante no recibió ninguna sanción disciplinaria durante el duelo ante España.

Un inesperado vuelco dio la situación de Leandro Paredes, volante de Argentina que finalmente no quedó expuesto a un castigo de la FIFA por sus agresiones en la final del Mundial ante España.

El jugador de Boca golpeó a Gavi apenas finalizó el encuentro en New Jersey, provocando un tenso momento y diversas críticas.

Si bien este lunes se especuló con que el trasandino había sido expulsado por el árbitro esloveno Slavko Vincic por su actitud, dicha situación fue rectificada.





Descartan que Leandro Paredes reciba sanciones de la FIFA

De acuerdo con lo informado por la BBC, el mediocampista no recibió ninguna sanción de parte del juez una vez terminado el compromiso.

La FIFA confirmó al citado medio que el involucrado quedará sin castigos por sus actitudes, al menos por ahora.

Además de Paredes, otros integrantes de La Albiceleste como Nahuel Molina y Roberto Ayala, este último perteneciente al cuerpo técnico, fueron captados agrediendo a futbolistas de La Furia Roja.

El único que será suspendido de cara al futuro es el volante Enzo Fernández, quien sí vio la tarjeta roja en el cierre del segundo tiempo.

Dicho castigo deberá ser cumplido en el próximo partido oficial de Argentina, el que podría ser el inicio de las Eliminatorias o la Finalissima contra la propia España.