La primera burla de España: Lamine Yamal propuso pelea con un argentino para “La Velada del Año”

El delantero mostró un cartel que mencionaba un hipotético combate entre Gavi y Leandro Paredes, momento que rápidamente se volvió viral.

El regreso de España a su país para festejar la obtención del Mundial trajo la primera gran burla sobre Argentina, rival al que vencieron en la final el pasado 19 de julio.

En un ambiente de fiesta, el plantel de La Furia Roja estalló de risa tras recibir un cartel de parte de hinchas que proponía una pelea para “La Velada del Año”.

Los involucrados en el combate eran el hispano Gavi y el trasandino Leandro Paredes, quien agredió a su rival segundos después de que terminara el duelo en New Jersey.





Lamine Yamal muestra llamativo cartel en festejos de España

El más efusivo con el cartel fue Lamine Yamal, mostrando el cartón a la cámara con llamativos gestos que se realizaron en redes sociales.

La broma hizo referencia al tenso momento que protagonizaron ambos futbolistas, con el argentino botando al piso al hispano.

La fiesta de España incluyó la presentación de Aitana en Madrid, donde los campeones del mundo recibieron el cariño de parte de los aficionados que repletaron las calles.

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