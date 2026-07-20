Distinto al resto: El solitario futbolista de Argentina que no se giró para ver la premiación de España

Pese a que no sumó minutos en la final del Mundial, José Manuel López llamó la atención de los usuarios por su actitud ante La Furia Roja.

La premiación de España tras ganar el Mundial 2026 tuvo una llamativa actitud de Argentina, con gran parte del plantel evitando mirar el momento en que levantaban la copa.

El único que no se giró y observó a sus rivales fue José Manuel López, apodado desde hace varios años como “El Flaco”.

Pese a no jugar ni un solo minuto en la final, el delantero del Palmeiras llamó la atención por su gesto que rápidamente se viralizó en redes.





La actitud de Argentina que desató críticas en España

La decisión de casi toda La Albiceleste, dando la espalda los nuevos campeones, provocó molestia en la prensa hispana.

Por ejemplo, el diario Marca lo catalogó como “falta de respeto” y apuntó que “rompe con la tradición habitual en las grandes citas futbolísticas”.

A raíz de esto, la conducto de López generó aplausos entre varios usuarios, destacando que se mantuvo firme a pesar de la tristeza por la derrota.

El ariete de 25 años disputó 2 encuentros en el torneo, sumando minutos en los triunfos contra Jordania por fase de grupos y Suiza por los cuartos de final.

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