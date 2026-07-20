Mundial 2030: Cómo serán las Eliminatorias y que necesitaría Chile para clasificar

Tras quedar fuera de esta edición, la Roja ahora se prepara para un nuevo desafío frente a los equipos sudamericanos, pese a que la cantidad de cupos de clasificación directa aún no está definida.

El Mundial 2026 llegó a su fin con España coronándose campeón por segunda vez en su historia, lo que marca el inicio del camino a la Copa del Mundo 2030, en cuyas Eliminatorias Sudaméricanas La Roja luchará por un cupo.

La Selección viene de quedar fuera en tres citas planetarias consecutivas, perdiéndose los mundiales de Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con el objetivo de recuperar nivel para competir de forma internacional, La Roja ahora tendrá que concentrarse en los próximos desafíos que tiene por delante: Las Eliminatorias que inician en 2027 y la Copa América de 2028.





¿Cómo serán las Eliminatorias 2030?

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 se disputarían, inicialmente, con el tradicional formato de todos contra todos a 18 fechas .

Sin embargo, la cantidad de cupos de clasificación directa aún no está definida y dependerá de la decisión final que adopte la FIFA respecto del número de selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo.

En ese escenario, Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su presencia en el torneo por su condición de países anfitriones. Pese a esto, estas selecciones sí participarían en la competencia pese a estar clasificadas.

De esta forma, Chile y el resto de las selecciones que son parte de la Conmebol pelearían por entre tres y tres cupos y medio para acceder directamente al Mundial 2030.

¿Qué necesita Chile para clasificar al Mundial 2030?

La clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay, por ser países organizadores, dejaría a las otras siete selecciones sudamericanas compitiendo por alrededor de tres boletos directos y un cupo al repechaje .

Teniendo esto en cuenta, para clasificar al Mundial 2030 La Roja necesita:

Finalizar entre los primeros puestos de la tabla:

Con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados, Chile deberá ubicarse entre las mejores selecciones del resto de la Conmebol. Para conseguir un boleto directo, La Roja tendrá que superar al menos a tres de sus seis rivales en disputa: Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela.

Aspirar al repechaje:

Si no logra un cupo directo, la Selección podría tener la opción de acceder a la repesca intercontinental, únicamente si finalizan en la quinta posición de esta tabla.

De momento, La Roja se estrenaría en las Clasificatorias enfrentando a Uruguay de visita en marzo de 2027, fecha en que se iniciaría el camino al siguiente Mundial.

Pero ojo, que la competencia podría cambiar, ya que aún no se ha oficializado esta información.