Messi acaba con su silencio tras caer en la final del Mundial: “Cuesta valorar lo que hicimos”

La Pulga agradeció el apoyo de los hinchas y reconoció que “el dolor es muy grande” por la derrota frente a España, a quienes felicitó por el título.

A un día de la histórica victoria de España ante Argentina en la final del Mundial, Lionel Messi rompió el silencio y se pronunció con un sentido mensaje.

En una extensa publicación en Instagram, La Pulga no ocultó su frustración y reconoció que “el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”.

De todos modos, el capitán de La Albiceleste afirmó que se queda “con todo lo bueno” realizado en la cita planetaria.





La reflexión de Messi por derrota de Argentina ante España

El delantero de 39 años destacó “los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, agregó.

Lejos de pronunciarse sobre su futuro en la selección, el máximo goleador trasandino agradeció “de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Adicionalmente, Messi dedicó unas breves palabrasa a La Furia Roja. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, sentenció.