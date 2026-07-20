¿Se viene sanción? FIFA abriría investigación contra Argentina por incidentes en la final ante España

Los empujones y agresiones podrían costarle muy caro a varios miembros de La Albiceleste, entre los que está un integrante del cuerpo técnico.

Controversia generó la reacción de varios miembros de Argentina tras perder la final del Mundial a España, selección que se impuso 1-0 en tiempo extra.

Jugadores trasandinos y hasta un integrante del cuerpo técnico agredieron a rivales apenas terminó el encuentro, situación que podría traer consecuencias debido a una posible investigación de la FIFA.

El organismo habría tomado nota de esta situación, lo que podría derivar en sanciones para todos los involucrados.





Incidentes en la final podrían derivar en investigación de la FIFA

Según consignó Sky Sports News, el ente rector analizará las imágenes y los informes emitidos por el árbitro esloveno Slavko Vincic. dando inicio a una indagatoria.

Una de las imágenes más potentes la entregó el argentino Leandro Paredes, quien agredió a Gavi segundos después de que finalizara el cotejo.

A esto se suma un puñetazo de Nahuel Molina a Rodri que estaba corriendo a abrazar al plantel hispano, lo que fue captado desde diferentes ángulos.

Otro de los que se metió en el lío fue Roberto Ayala, integrante de cuerpo técnico de Argentina conocido como “Ratón” que intentó golpear a Dani Olmo.

El citado medio informó que la FIFA también evaluará el comportamiento de La Albiceleste al momento de la entrega del trofeo, con varios futbolistas dándole la espalda a los ganadores.

Los eventuales castigos deportivos podrían cumplirse en el inicio de las Eliminatorias con miras al próximo Mundial, instancia que arrancaría el 2027.