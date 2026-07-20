Puñetazo y empujones: La furia de Argentina en la final que provocó investigación de la FIFA

Leandro Paredes, Nahuel Molina y hasta un histórico ex jugador se vieron involucrados en los incidentes, situaciones que podrían generar consecuencias para los próximos partidos oficiales.

Argentina puede pagar muy caro su actitud tras la derrota en la final del Mundial ante España, esto se debe a la investigación que la FIFA abrirá en su contra.

De acuerdo a lo informado por Sky Sports News, el organismo analizará todas las imágenes de los altercados ocurridos segundos después de que finalizara el encuentro en el MetLife Stadium de New Jersey.

A esto se suma el informe del árbitro esloveno Slavko Vincic, quien determinó expulsar a Leandro Paredes por su total descontrol en el cierre del torneo.





Las agresiones de Argentina que derivaron en investigación de la FIFA

El volante fue el más molesto y no aguantó, agrediendo de manera muy violenta a Gavi y encarando a Eric Garcia en plena cancha.

Mientras parte del staff de Argentina intentaba separarlo, en otro sector se produjo el puñetazo de Nahuel Molina a Rodri mientras el español corría a abrazar a sus compañeros.

Pese a que el volante del Manchester City no quiso entrar en ninguna gresca, el defensor lo fue a buscar en un hecho captado desde las tribunas del recinto.

La última acción fue la de Roberto Ayala, histórico ex defensor que ahora forma parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y que golpeó a la altura del cuello a Dani Olmo.

En caso de que la FIFA castigue a todos los involucrados, la sanción podría regir en el inicio de las Eliminatorias el 2027.

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Roberto Ayala pegando a Dani Olmo. Olmo que venía de abrazarse con Nico y se levantaba a separarle de Eric, al que tenían rodeado entre 3 Casi le dobla en edad Qué manera de destrozar tu imagen y legado pic.twitter.com/LkGN4GDQXV — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 20, 2026