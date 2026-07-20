“Les avisé”: Arturo Vidal infla el pecho por título de España y recuerda su profecía sobre el Mundial

Tras la coronación de La Furia Roja, el King compartió un compilado con sus avisos sobre el elenco europeo que terminó celebrando sobre Argentina.

España venció a Argentina y se consagró como el campeón del Mundial 2026, situación que desató la alegría de Arturo Vidal que había anticipado el título de La Furia Roja.

El King infló el pechó y recordó que había señalado semanas antes que Los Hispanos se coronarían en New Jersey, pese a que muchos apuntaban a otras selecciones como Francia o la misma Albiceleste.

“Yo les avisé” comentó el volante de Colo Colo en un video compartido en su cuenta de Instagram.





Arturo Vidal acertó con su pronóstico sobre título de España

El registro mostró un compilado de todas las veces que el mediocampista habló sobre el triunfo de los europeos, avanzando fase por fase.

“El ganador del Mundial 2026 es España”, comentó hace muy pocos días, aprovechando de recordar una conversación con Gary Medel del 27 de mayo pasado.

“Voy a poner a España”, afirmó semanas antes de que arrancará la cita planetaria, reiterando que era “mi candidato número uno”.

Mira el video acá