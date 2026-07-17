Pasos por Moldavia y Angola: La increíble carrera de Vozinha, el arquero que comenzó a sonar en Colo Colo

El meta de 40 años, que estaría siendo observado por el Cacique, tiene un amplio recorrido en clubes de África y Europa. Su último paso fue en la Segunda División de Portugal.

Colo Colo apostaría por dar el gran golpe del mercado de pases contratando a Vozinha, el arquero de Cabo Verde que tuvo un tremendo desempeño en el Mundial.

De acuerdo con lo reportado en las últimas horas por la prensa argentina, el Cacique habría realizado una oferta por el meta pensando en el segundo semestre.

Si llega a concretarse el fichaje, el fútbol chileno se uniría a la lista de increíbles ligas en las que el portero de 40 años ha jugado.





El camino de Vozinha en el fútbol

Vozinha comenzó jugando en el Batuque de Cabo Verde, ganándose la titularidad en 2007 en el que este deporte todavía no generaba gran expectativa en su país.

Cuatro años más tarde pasó al CS Mindelense local, lo que le permitió dar el primer salto al extranjero al sumarse al Progresso de Sambizanga de Angola.

A esto se suman sus etapas en el Zimbru Chisinau de Moldavia, Gil Vicente, AEL Limassol de Chipre, AS Trencin de Eslovaquia y Chaves de Portugal.

En este último elenco estuvo las últimas dos temporadas, quedando en condición de libre al finalizar su contrato en junio pasado.

El experimentado meta llamó la atención por sus memorables actuaciones frente a España y Argentina en la reciente cita planetaria, demostrando que se mantiene vigente a pesar de su edad.

En su última temporada, Vozinha jugó un total de 19 partidos en la Segunda División de Portugal.