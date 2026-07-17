El importante rol que tendrá árbitro chileno Juan Lara en partido por el tercer lugar del Mundial

Este jueves se ratificó que el juez nacional dirá presente en el choque entre Francia e Inglaterra, quienes buscarán un lugar en el podio en la cita planetaria.

Juan Lara volverá a decir presente en el Mundial. El reconocido árbitro chileno fue designado como uno de los jueces que estará en el partido por el tercer lugar que jugarán Francia e Inglaterra.

La información fue dada a conocer este jueves por la noche, donde se ratificó que el juez nacional será uno de los asistentes del VAR.

A través de sus redes sociales, el Sindicato de Árbitros de Chile valoró la designación del colegiado y recalcaron los méritos que lo llevaron a ser contemplado por la FIFA.





“Su designación es el reflejo del trabajo, la perseverancia, la preparación y el prestigio que el arbitraje chileno ha construido a nivel internacional”.

El árbitro principal del choque será el venezolano Jesús Valenzuela, quien será acompañado por sus colegas Jorge Urrego y Tulio Moreno jueces de línea.

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¿Cuándo juegan Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial?

El partido entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio a partir de las 17:00 horas de Chile.

El escenario elegido es el Hard Rock Stadium de Miami. recinto en el que se esperan más de 60 mil hinchas.