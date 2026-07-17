Primera vez en la historia: FIFA confirma que entregará anillos a los campeones del Mundial 2026

El organismo llevará una de las tradiciones más importantes de competencias como la NBA o NFL, remarcando que pondrá a la venta un número limitado de este producto.

La FIFA prepara otro cambio histórico en el Mundial 2026, abordando esta vez el premio para la selección campeona de la cita planetaria.

En concreto, el organismo confirmó entregará anillos a los vencedores del torneo tal como ocurre en certámenes como la NBA, NFL, NHL y más.

El ente rector explicó que “se confeccionarán únicamente 2026 piezas, numeradas individualmente, en homenaje a la competición. De ellas, 30 se entregarán al equipo ganador, y las 1996 restantes se pondrán a la venta como producto con licencia oficial”.





Hinchas podrán comprar anillos de campeón del Mundial 2026

De esta forma, los fanáticos podrán acceder a esta versión limitada del producto en un hecho sin precedentes en la historia de la competencia.

La información fue dada a conocer en la previa de la final que jugarán España y Argentina, quienes se enfrentarán en el MetLife Stadium de New Jersey el próximo domingo 19 de julio.

En cuanto al diseño, la FIFA señaló que “en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador”.

“Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad. Inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión”, agregaron.