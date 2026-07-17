Argentina tiene más goles, España más remates: Así llegan las selecciones finalistas del Mundial

La Albiceleste supera en algunos aspectos a La Furia Roja, entre los que está el haber estado más minutos en cancha en un factor que puede ser clave.

Ya está todo listo para la gran final del Mundial, con España y Argentina buscando coronar una tremenda campaña.

Pese a un comienzo con dudas al empatar con Cabo Verde, La Furia Roja demostró su poderío al dejar en el camino a grandes selecciones como Portugal y Francia.

En la otra vereda está La Albiceleste, vigente monarca que viene de sacar a Inglaterra en un emotivo encuentro que dio vuelta en los minutos finales.





Las estadísticas de España y Argentina en la previa de la final del Mundial

Los liderados por Lionel Messi comandan la estadística de goles al haber convertido 19 tantos, dos más que su rival por la corona.

Sin embargo, Los Hispanos tuvieron más remates a lo largo del certamen, superando por siete al elenco trasandino.

El aspecto en el que más se imponen los argentinos es en las recuperaciones (145 contra 38), lo que habla de la intensidad que tienen a la hora de no tener la pelota.

Otro punto clave que podría influir es el factor físico, con Argentina disputando dos alargues que equivalen a 60 minutos más en la cancha.

La final del Mundial está fijada para este doming0 19 de julio a las 15:00 horas, partido que podrás ver por Chilevision, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV