Ricardo Gareca se emociona hasta las lágrimas por campaña de Argentina en el Mundial: “Es increíble”

Alejado de su rol de entrenador tras dejar la Selección Chilena, el Tigre volvió a dar que hablar por su emotiva reacción al ver la clasificación de La Albiceleste a la final de la cita planetaria.

Ricardo Gareca no pasó inadvertido luego de la clasificación de Argentina a la final del Mundial. El Tigre nuevamente dio que hablar por su emoción para festejar el triunfo ante Inglaterra.

Alejado de sus rol de entrenador tras el fracaso con la Selección Chilena, dejando el cargo a mediados de junio del 2025, el trasandino ahora está enfocado en su nuevo proyecto.

Se trata de su participación en el programa La Sustancia que se emite en plataformas digitales en Perú, donde suele dar que hablar en las redes sociales.





La emoción de Ricardo Gareca por clasificación de Argentina

Horas después de la victoria de La Albiceleste sobre el cuadro europeo, Gareca no ocultó su llanto y destacó: “El corazón de estos muchachos es increíble”.

“No se puede creer, la verdad. Esto destierra un poco lo que han sufrido los muchachos de las críticas de que a Argentina lo favorecían”, agregó.

El Flaco no se quedó ahí e insistió en su emoción que “la verdad que estando en el hotel viví una de las emociones más grandes. Hubo una serie de cosas que se vivió y lógicamente me emocionó”.

La final del Mundial entre Argentina y España está fijada para el doming0 19 de julio, compromiso que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey y que comenzará a las 15:00 horas de Chile.