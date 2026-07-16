¿Cuántos cupos tendrá Conmebol para el Mundial 2030?

Si bien la FIFA aún no ha confirmado oficialmente el sistema de clasificación ni el reparto definitivo de cupos para aquel Mundial, ya surgen rumores y un posible nuevo aumento de selecciones participantes.

Argentina y España disputarán este domingo 19 de julio en Nueva Jersey la final de la Copa del Mundo. Tras este partido comenzará el largo camino a la próxima cita planetaria, que se disputará en su mayoría en Europa y también en el norte de África.

Esto debido a que los países organizadores serán España, Portugal y Marruecos, aunque también habrá tres partidos inaugurales en Sudamérica, específicamente en Argentina, Paraguay y Uruguay en conmemoración a los 100 años del primer Mundial.

Tras el aumento de cupos al formato de 48 equipos, la Conmebol obtuvo seis lugares directos y un repechaje, pero surge la duda de qué pasará en la próxima cita planetaria.





¿Cuántos cupos tendrá Conmebol en el Mundial de 2030?

Al tener encuentros en sus territorios para el 2030, Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificados para el Mundial y aunque no hay nada oficial, Conmebol debería tener otros tres cupos directos y un repechaje.

No obstante, la FIFA aún no ha confirmado oficialmente el sistema de clasificación ni el reparto definitivo de cupos para aquel Mundial.

Además, cada vez está más latente la opción de aumentar aún más el número de equipos participantes y que estos pasen de los actuales 48 a 64. Si esto ocurre, la Conmebol debería obtener nuevas plazas.