No aguantó: La furiosa reacción de Jude Bellingham con Valentín Barco tras celebración de Argentina

El volante del Real Madrid le dio un manotazo en la cabeza al trasandino, generando un tenso momento en pleno festejo del triunfo de La Albiceleste por las semifinales del Mundial.

Jude Bellingham protagonizó un llamativo momento en el cierre del partido de Inglaterra ante Argentina por el Mundial, el que terminó con victoria 2-1 para La Albiceleste.

Tras quedar sin chances de meterse en la final de la cita planetaria, el volante no aguantó y le dio un manotazo en la cabeza a Valentín Barco.

La imagen fue captada desde las tribunas, donde se observó que el británico no le gustó la celebración de partido del trasandino en plena cancha.





La imagen llamó bastante la atención, teniendo en cuenta que el jugador del Real Madrid había sido saludado por un rival segundos antes.

Esto provocó la molestia de Barco, quien lo empujó de vuelta y comenzó a insultarlo, con Nicolás Otamendi apareciendo para defender a su compañero.

Pese a la tensión generado, la situación no pasó a mayores y quedó en la cancha.

Mira el momento acá