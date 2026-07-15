De los finalistas al último: Este es el premio que obtuvo cada selección que participó en el Mundial 2026

El esfuerzo de cada escuadra tuvo una importante recompensa económica, las que fueron creciendo a medida que avanzaban de fase. Conoce los montos acá.

La final del Mundial 2026 está cada vez más cerca. Tras un torneo en el que compitieron 48 selecciones, todas recibirán un cuantioso premio por su participación.

Ahora bien, el equipo que se consagre campeón recibirá 50 millones de dólares, la cifra más alta otorgada en la historia de las citas planetarias y que pelearán Argentina y España.

¿Cuál fue el premio que recibió cada equipo?

Las selecciones que fueron eliminadas en la fase de grupos del torneo fueron: República Checa, Corea del Sur, Qatar, Escocia, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Nueva Zelanda, Irán, Arabia Saudita, Uruguay, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá recibirán 9 millones de dólares.

Por otra parte, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, RD Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Austria, Croacia, Argelia, Australia, Cabo Verde y Ghana recibirán un monto de 11 millones de dólares tras ser eliminados en los dieciseisavos de final.

Aquellas escuadras que lograron llegar a los octavos de final de la Copa obtendrán un premio de 15 millones de dólares. Un monto que será recibido por los equipos de Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egipto y Colombia.





El premio para la semifinal y final del torneo

Por su parte, las selecciones que fueron eliminadas en cuartos de final, tales como Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza, recibirán una compensación cercana a los 19 millones de dólares.

Ya en la recta final del encuentro planetario, el equipo que se quede con el cuarto lugar recibirá 27 millones de dólares, mientras que aquel que termine en el tercer puesto se llevará 29 millones de dólares.

Finalmente, el elenco que se consolide como subcampeón del Mundial 2026 obtendrá un monto de 33 millones de dólares.

Cabe señalar que los clubes tampoco se quedan con las manos vacías, y es que la FIFA destina otros 311 millones de euros para compensar a los clubes que ceden a sus futbolistas estrellas, los que se dividen en cantidad de días de concentración.