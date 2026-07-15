¿Acertó? Arturo Vidal anticipó los finalistas del Mundial y dejó mensaje a Argentina e Inglaterra

El King se la había jugado con una predicción sobre las selecciones que irían en busca del título, aprovechando de dejarle un recado a Los Tres Leones.

El Mundial 2026 ya tiene a sus finalistas, lo que trajo a colación la predicción que lanzó Arturo Vidal sobre las escuadras que irán por el título.

Antes de que se realicen las semifinales, el King había vaticinado que España aplicaría toda su estrategia para derrotar a Francia.

Sin embargo, falló en el segundo duelo al presagiar que Inglaterra vencería a Argentina, algo que finalmente no ocurrió.





“El que más sabe de fútbol soy yo”, dijo en su momento el volante de Colo Colo en redes sociales, generando una ola de reacciones.

De todas formas, el bicampeón de América felicitó a La Albiceleste por su histórica remontada sobre los británicos, a quienes les dejó un contundente recado.

“Merecido Argentina. Ingleses cag…”, comentó en una historia en Instagram en la que aparecen los futbolistas trasandinos Javier Correa y Maximiliano Romero.

Arturo Vidal anticipa el campeón del Mundial

De cara a la final, Vidal aseguró que será España el que termine levantando la copa el próximo domingo 19 de julio en New Jersey.

A modo de broma, el mediocampista de 39 años le había pedido “perdón” a Lionel Messi por colocar a La Furia Roja como los monarcas del torneo.