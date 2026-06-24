“Extraterrestre”: Arturo Vidal recordó su amistad con Lionel Messi y le dedicó mensaje por cumpleaños

El King volvió a demostrar su cariño hacia el argentino y publicó una historia en Instagram, agregando emotivas fotos de su pasado en el Barcelona.

Un cariñoso mensaje fue el que le dedicó Arturo Vidal a Lionel Messi, a quien saludó por un nuevo cumpleaños.

La Pulga está festejando 39 primaveras este 24 de junio, recibiendo cariñosos mensajes de parte de sus cercanos y de varios integrantes del mundo del fútbol

Entre ellos está el King, su ex compañero en el Barcelona entre las temporadas 2019 y 2021 y con el que formó una amistad.





El saludo de Arturo Vidal a Lionel Messi

Mediante una historia en Instagram, el actual volante de Colo Colo señaló: “Feliz cumpleaños amigo. El único extraterrestre”.

Vidal agregó tres fotos junto al delantero argentino, donde hay dos de su ciclo en el Blaugrana y una de un enfrentamiento entre Chile y los trasandinos.

Pese a la gran rivalidad que se ha dado en sus carreras, especialmente por las victorias de La Roja en las Copas América, el mediocampista nacional ha elogiado en reiteradas ocasiones al rosarino.

De hecho, el Rey ha sostenido que Messi “es el mejor de la historia”.

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