Una particular publicación, miles de saludos y festejos en el camarín: El cumpleaños de Lio Messi en el Mundial 2026

El astro argentino cumple 39 años y muchos símbolos del fútbol internacional no han querido quedar al margen de esta fecha.

Este 24 de junio es una fecha muy especial para Lionel Messi, ya que el astro de la selección argentina cumple 39 años .

Primero, el jugador realizó una publicación en redes sociales entrenando a full, video que está acompañado por la canción “Tierra de Campeones” del grupo La T y la M, muy popular allende Los Andes por masificarse durante las competiciones futbolísticas de la albiceleste.

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El íntimo festejo en el camarín de la albiceleste

Lejos de los grandes festejos y con el foco puesto en la competencia mundialera, Messi eligió compartir un momento especial que rápidamente se volvió viral.

A través de sus redes sociales, Messi publicó una imagen en la que aparece junto a varios de sus compañeros más cercanos: Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Giovani Lo Celso. Todos posaron distendidos, reflejando el clima de unión que caracteriza al grupo y con una torta que tiene una vela con el número 39, años que cumple la “Pulga”.

Saludo “Mundial”

Nadie quizo quedar ausente en la lista de saludos en el día del cumpleaños de Lionel Messi. Desde la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), hasta el presidente de la nación trasnadina, Javier Milei, saludaron al capitán argentino que durante este Mundial se transformó en el máximo goleador en la historia de las citas planetarias.

#SaludoAlbiceleste 🇦🇷 🔝 39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial ¡Feliz cumple, capitán! 🤍🩵 📝 https://t.co/T0ygZH3WIj pic.twitter.com/76EAczLfhp — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

Un año más celebrando la grandeza.

¡Feliz cumpleaños, Leo! 🐐🎂 pic.twitter.com/oNNOS3SMeA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 24, 2026

FELIZ CUMPLE L10NEL…!!!

VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! pic.twitter.com/15KUtqC1dG — Javier Milei (@JMilei) June 24, 2026