Bajo la lluvia, el Romántico Viajero logró remontar ante Deportes Limache y quedarse con un nuevo triunfo en la Liga de Primera.

Universidad de Chile derrotó por 3-1 a Deportes Limache y mantiene su racha de victorias en las últimas cuatro fechas por la Liga de Primera.

Ahora, los Azules irán por Colo Colo en el Superclásico, otro desafío clave en la lucha por el título, a nueve puntos del líder.

Universidad de Chile lo dio vuelta ante Limache y sumó otra victoria

Bajo una intensa lluvia en Quillota, Daniel Castro abrió la cuenta para los Tomateros al primer minuto de juego en el estadio Lucio Fariña.

Cuando Limache creía que aumentaba su ventaja ante la U con un gol de Jean Meneses, el tanto fue anulado por posición de fuera de juego de Arturia.





Sin embargo, los Azules no aflojaron y, en el tiempo agregado del primer tiempo, lograron la paridad en Quillota con un gol de Fabián Hormazábal.

Más tarde, en el complemento, el Romántico Viajero remontó con un tanto de Agustín Arce.

Finalmente, tras una jugada de Eduardo Vargas, Gonzalo Reyna sentenció el triunfo en el minuto 90.