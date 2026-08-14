El organismo que rige el fútbol falló en contra del Cacique, acogiendo la demanda presentada por el paraguayo Darío Lezcano.

En pleno buen momento en la Liga de Primera, Colo Colo recibió un duro golpe al ser sancionado por la FIFA por el incumplimiento del contrato de Darío Lezcano.

El paraguayo presentó acciones legales contra el Cacique en diciembre del 2025, acusando deudas en cuotas que debía pagarle la institución.

El monto exigido por el delantero era de 870 mil dólares, todo luego de su ciclo por Los Albos en la campaña 2023.





El millonario pago que deberá hacer Colo Colo a Darío Lezcano

Tras revisar la demanda, el organismo que rige el fútbol mundial determinó que el Popular tendrá que cancelar US$400 mil al ariete.

Esto equivale a poco más de 364 millones de pesos chilenos, casi la mitad de lo que exigió el guaraní en un principio y que deberá ser pagado en un plazo de 45 días.

Lezcano estuvo una temporada en el conjunto de Macul, disputando solamente 13 partidos en los que marcó 4 goles y no entregó asistencias.

Una vez cerrada su etapa en el fútbol chileno, el paraguayo pasó por Tacuary y Atlético Tembetary de su país.