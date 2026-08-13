¿Resta de puntos? La explicación que dio Colo Colo tras lío generado por el pago de cotizaciones

El Cacique fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por una demora en el pago, situación que fue aclarada por Aníbal Mosa.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se refirió a la denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero contra Colo Colo por el pago atrasado de cotizaciones, esto correspondiente al menos de junio.

El Cacique fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP por esta situación, arriesgando pérdida de puntos de acuerdo a lo consignado por el Reglamento.

Según consignó el propio dirigente, Los Albos sí realizaron el trámite a tiempo, aunque un error de sistema en el banco no permitió que la transacción quedara marcada.





Aníbal Mosa explica situación administrativa de Colo Colo

Consultado por este tema, el directivo sostuvo: “Sí, fuimos notificados, pero es un problema del proceso administrativo del banco con el cual trabajamos”.

Mosa remarcó durante la presentación de Iván Román como refuerzo que “nosotros consignamos los valores el 7 de julio. La verdad de las cosas es que hubo un problema de procedimientos internos del banco, el cual tenemos completamente acreditado y haremos llegar a la Unidad de Análisis Financiero”.

“Las platas siempre estuvieron disponibles y lo haremos llegar al Tribunal. No sé dónde estuvo la problemática, pero nosotros los fondos los teníamos consignados el día 7″, agregó.

La audiencia quedó fijada para la próxima semana, donde Colo Colo presentará los documentos en el que marcará que el pago de cotizaciones de hizo el 14 de julio.