La “magia negra” que rodea a Rangers: Del objeto sospechoso al chamán que apareció en medio de crisis

El momento deportivo del club sumó un nuevo capítulo, esta vez con hinchas viralizando un video en el que se descubrió un particular elemento instalado en el Estadio Fiscal de Talca.

La crisis de Rangers de Talca, que lo tiene al borde del descenso a Segunda División, sumó un inesperado capítulo. Esta vez con un tema alejado de la cancha: La supuesta “magia negra” en el club.

El rumor de una supuesta “brujería” al Rojinegro tomó fuerza esta semana tras la difusión de un video en el que se mostró un objeto sospechoso, el que apareció en el Estadio Fiscal.

El registro tuvo a hinchas encontrando una figura de plata con supuesta “tierra de cementerio” en una de las tribunas del recinto, provocando una ola de teorías.

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Presidente de Rangers habla de ofrecimiento de chamán

Respecto a este hallazgo, el presidente de Rangers, Felipe Muñoz, comentó a RedGol que “es curioso. Bueno, si no es más ya, como decirlo de alguna manera, es lo que faltaba no más”.

Uno de los aspectos que llamó la atención del dirigente es que el elemento apareció en un sector de la fanaticada local, lo que calificó de “extraño”.

Además, el directivo reveló que “se contactó conmigo un chamán hace un par de días. Me dijo que él alguna vez trabajó en el Estadio Fiscal haciendo ‘’a favor o en contra’ cosas en la última década”.

“Uno no cree pero también respeta. Las energías y el aura se contagian, y si bien no sé si esto traerá maleficios, por lo menos malas vibras podría traer“, agregó.

Muñoz contó que en el pasado “se hablaba de un ex canchero despedido hace más de 10 años que había enterrado unos clavos en forma de cruz invertida debajo de los arcos. En la semana antepasada los sacaron para buscar supuestamente esas cruces invertidas. No estaban”.

Si bien remarcó que “no creo mucho en ninguna de esas cosas”, la crisis en el club es total y este miércoles aumentó con la derrota 4-2 ante Deportes Recoleta, manteniéndose en la última posición de la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso con solamente 6 puntos en 19 fechas.