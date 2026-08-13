Periodista chilena acusa agresión de hincha en partido de Coquimbo por Libertadores: “Me pegó”

La comunicadora relató que una mujer la atacó una vez terminado el duelo de Los Piratas ante Platense en Buenos Aires, quedando con dolor en una de sus piernas.

Un desagradable momento vivió la periodista chilena Constanza Solar, quien acusó el haber sido agredida tras presenciar el empate de Coquimbo Unido ante Platense por Copa Libertadores.

La comunicadora de TNT Sports reveló en sus redes sociales que todo se dio una vez finalizado duelo, válido por la ida de los octavos de final y que se disputó en Buenos Aires.

La joven contó que fue atacada sin provocación alguna, quedando con dolor en una de sus piernas.





Los insultos y agresiones que recibió periodista Constanza Solar

En una historia de Instagram, la profesional contó: “Finaliza el partido y me llevé una patada. Una hincha me reconoció como chilena y me pegó”.

“Me duele mucho la pierna. Me fui insultada y con una patada. Me pegó sin hacer nada”, añadió en un video.

El registro incluyó una imagen de la mujer apuntada como la responsable, saliendo de las tribunas tapando su rostro con una capucha y en silencio.

Solar estuvo esta semana presenciado el duelo de Los Piratas y el de Universidad Católica, elenco que el martes igualó 1-1 ante Estudiantes de La Plata en territorio trasandino.

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