Platense vs Coquimbo | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

Un gol de Guido Vadalá en el cierre del segundo tiempo le permitió a Coquimbo rescatar un importante empate ante Platense, dejando abierta la llave por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un empate de oro rescató Coquimbo Unido en su visita a Platense, igualando 1-1 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Piratas lograron la paridad en el cierre del segundo tiempo con el gol de Guido Vadalá, desatando la locura de los más de 2.000 hinchas que llegaron al Estadio Ciudad de Vicente López de Buenos Aires.

La gran figura del encuentro fue el arquero Diego “Mono” Sánchez, quien atajó un penal que puede ser vital de cara a la revancha de la próxima semana.