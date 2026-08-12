Platense vs Coquimbo Unido: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores

Coquimbo Unido se mide a Platense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, partido que se juega en Buenos Aires.

Coquimbo Unido juega uno de los partidos más importantes de la temporada, midiéndose este miércoles a Platense por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras terminar primero en la fase de grupos, Los Piratas quieren seguir soñando y arrancan como visitante una llave que asoma bastante pareja.

Su rival en esta oportunidad es el Calamar, elenco que superó una compleja zona con Corinthians y Peñarol y que tiene como entrenador al recordado ex goleador Martín Palermo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Platense vs Coquimbo?

El partido de Platense ante Coquimbo Unido será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá este duelo por Copa Libertadores de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Platense y Coquimbo Unido por Copa Libertadores

El compromiso del elenco argentino contra el Aurinegro inicia a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 12 de agosto.

El estadio para este encuentro es el Ciudad de Vicente López de Buenos Aires, mientras que el árbitro designado es el paraguayo Juan Benítez.