Estudiantes vs U. Católica | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

En el partido de ida de octavos de final, Universidad Católica logró un empate gracias a un gol de Fernando Zampedri en el segundo tiempo.

Universidad Católica logró una importante igualdad 1-1 ante Estudiantes de La Plata en el inicio de la llave de octavos de final de Copa Libertadores.

Pese a crear muy pocas chances, Los Cruzados aprovecharon un remate de Fernando Zampedri para ilusionarse seriamente con avanzar a la siguiente llave.

Sin embargo, La Franja deberá pensar en una revancha sin el Toro debido a que quedó suspendido por acumulación de tarjeras amarillas.