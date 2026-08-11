El Toro fue amonestado en el inicio del encuentro, quedando descartado para el partido de vuelta de los octavos de final.

Universidad Católica no lo puede creer. Fernando Zampedri recibió tarjeta amarilla y quedó descartado para la revancha ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

El Toro no estará en el partido de vuelta de octavos de final luego de ser amonestado, situación que se dio en el comienzo del primer tiempo del cotejo que finalizó 1-1.

Tras el primer gol del Pincha, el argentino-chileno cometió una infracción y fue castigado con su tercera cartulina en lo que va del torneo.





A raíz de esto, el entrenador Daniel Garnero deberá pensar en variantes para el cierre de la llave.

La baja del goleador se suma a los delanteros Clemente Montes y Diego Valencia, quienes siguen recuperándose de complejas lesiones.

¿Cuándo juegan la UC y Estudiantes la revancha por Copa Libertadores?

La revancha entre Universidad Católica y Estudiantes está fijada para el martes 18 de agosto a partir de las 20:30 horas.

El choque se disputará en el Claro Arena.