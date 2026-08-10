Cómo llegan Universidad Católica y Estudiantes de La Plata al duelo por Copa Libertadores

Los cruzados visitan este martes al conjunto argentino por la ida de los octavos de final. Ambos equipos llegan con campañas irregulares en sus torneos locales, aunque con la ilusión intacta de seguir avanzando en el máximo certamen continental.

Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en una serie que asoma como una de las más atractivas de la fase eliminatoria.

El encuentro se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, mientras que la revancha quedó programada para el próximo 18 de agosto en el Claro Arena.

¿Cómo llegan la UC y Estudiantes a su duelo por Libertadores?

A continuación, revisa los resultados de los últimos 5 partidos de cada equipo.

En el caso del club argentino, llega al duelo con los Cruzados con tres derrotas y sólo dos victorias.

Los últimos resultados de Estudiantes

Deportivo Riestra 2-0 Estudiantes (8 de agosto)

Estudiantes (8 de agosto) Boca Juniors 1-0 Estudiantes (5 de agosto)

Estudiantes (5 de agosto) Estudiantes 3-0 Defensa y Justicia (1 de agosto)

Defensa y Justicia (1 de agosto) Estudiantes 0-2 Independiente (26 de julio)

Independiente (26 de julio) Estudiantes 3-0 Rosario Central (31 de mayo, Copa Argentina)

En tanto que el elenco de San Carlos de Apoquindo arrastra dos derrotas, un empate y dos triunfos.

Los últimos resultados de Universidad Católica

Universidad Católica 2-0 Cobresal (7 de agosto)

Cobresal (7 de agosto) Deportes Concepción 3-0 Universidad Católica (2 de agosto)

Universidad Católica (2 de agosto) Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena (25 de julio)

Deportes La Serena (25 de julio) San Luis 4-0 Universidad Católica (11 de julio, Copa Chile)

Universidad Católica (11 de julio, Copa Chile) Universidad Católica 2-1 Copiapó (4 de julio, Copa Chile)

En la fase de grupos de la Libertadores, Universidad Católica avanzó como líder de su zona tras sumar 13 puntos, destacando una histórica victoria sobre Boca Juniors en La Bombonera.

Estudiantes, en tanto, clasificó como segundo del Grupo A y buscará hacerse fuerte en casa para tomar ventaja antes de viajar a Santiago.

Cómo ver gratis y en vivo Estudiantes vs UC

El partido de ida de los octavos de final entre Estudiantes vs Universidad Católica lo podrás ver gratis y en vivo por Chilevisión.

También podrás seguir la cobertura completa del cotejo entre La Franja y el Pincha por la señal En Vivo de chilevisión.cl y la app MiCHV.