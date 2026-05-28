Hazaña cruzada: Católica elimina a Boca en La Bombonera y avanza como puntero de su grupo de Copa Libertadores

Los cruzados se impusieron por la cuenta mínima al elenco argentino con un golazo de Clemente Montes.

Contra todos los pronósticos, Universidad Católica logró la hazaña y venció a Boca Juniors en La Bomobera .

Los cruzados se impusieron por la cuenta mínima al elenco argentino, que quedó eliminado de la Copa Libertadores de América y tendrá que jugar Copa Sudamericana.

El gol de la UC llegó en el primer tiempo a través del delantero Clemente Montes, quien a los 33′ metió un misilazo que dejó sin opción al portero trasandino.





Con este resultado, Católica avanzó a los octavos de final del certamen como líder de su grupo con 13 unidades, dos unidades más que Cruzeiro, que fue segundo gracias a su victoria en Brasil frente a Barcelona de Ecuador.

Este viernes se realizará el sorteo de la ronda de los 16 mejores del torneo en el que además de los franjeados, Coquimbo Unido espera rival.