Sudáfrica 2010 y Brasil 2014: Cuando Chile se paralizó por la fiebre mundialera

A 14 días que comience esta fiesta mundialera, quisimos recordar cómo se sentía ser parte del evento más importante del deporte.

Año 2010, Chile había vivido el terremoto 8.8 y La Roja daba una alegría, ya que volvió a un Mundial luego de 12 años de la mano de Marcelo Bielsa.

Cuatro años más tarde, Chile volvió a llegar a los octavos de final de la cita planetaria donde estuvo cerca de eliminar a Brasil. Antes, derrotó en fase de grupos a España, que era el vigente campeón del mundo.





A 14 días que comience esta fiesta mundialera, quisimos recordar cómo se sentía ser parte del evento más importante del deporte.