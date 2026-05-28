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Sudáfrica 2010 y Brasil 2014: Cuando Chile se paralizó por la fiebre mundialera

A 14 días que comience esta fiesta mundialera, quisimos recordar cómo se sentía ser parte del evento más importante del deporte.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Año 2010, Chile había vivido el terremoto 8.8 y La Roja daba una alegría, ya que volvió a un Mundial luego de 12 años de la mano de Marcelo Bielsa.

Cuatro años más tarde, Chile volvió a llegar a los octavos de final de la cita planetaria donde estuvo cerca de eliminar a Brasil. Antes, derrotó en fase de grupos a España, que era el vigente campeón del mundo.

A 14 días que comience esta fiesta mundialera, quisimos recordar cómo se sentía ser parte del evento más importante del deporte.

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