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Mundial 2026: Estos son los cuatro árbitros que conforman la “Armada Chilena” que nos representará en la cita planetaria

Uno de ellos estará supervisando todo en el VAR.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Cuatro chilenos llevan 3 años preparándose para ir a un mundial y clasificaron. Se trata del equipo de árbitros liderado por Cristián Garay, que parten este fin de semana rumbo a Estados Unidos.

Deben correr a la par con jugadores como Messi o Ronaldo, también soportar presiones y dominar el inglés. Esta es la historia de la “armada chilena” de árbitros que nos representarán en este Mundial 2026.

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