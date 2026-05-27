Mundial 2026: Estos son los cuatro árbitros que conforman la “Armada Chilena” que nos representará en la cita planetaria

Uno de ellos estará supervisando todo en el VAR.

Cuatro chilenos llevan 3 años preparándose para ir a un mundial y clasificaron. Se trata del equipo de árbitros liderado por Cristián Garay, que parten este fin de semana rumbo a Estados Unidos.

Deben correr a la par con jugadores como Messi o Ronaldo, también soportar presiones y dominar el inglés. Esta es la historia de la “armada chilena” de árbitros que nos representarán en este Mundial 2026.