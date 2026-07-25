La Velada del Año 6: Hora y cómo ver EN VIVO en Chile el esperado evento de boxeo
El Estadio La Cartuja de Sevilla es el escenario para La Velada del Año 6, evento de boxeo en el que participan streamers, influencers, cantantes y periodistas.
Este sábado se realiza La Velada del Año 6, esperado evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos que sube al ring a creadores de contenido.
La edición 2026 cuenta como gran novedad con la participación reconocidos periodistas, entre los que está el argentino Gastón Edul que se enfrenta al español Edu Aguirre en una de las diez peleas programadas.
Esta versión que atrae a millones de fanáticos tiene contemplada la presentación de Yandel, Anuel AA y Juanes, quienes animarán al público con breves shows.
Cómo ver EN VIVO y ONLINE La Velada del Año 6
La Velada del Año 6 será transmitida en vivo por los canales de YouTube y Twitch de Ibai Llanos, el impulsor y animador del evento.
Estas plataformas emitirán los combates de forma online y completamente gratis.
A qué hora comienza La Velada del Año 6
La jornada inicia a las 13:00 horas de Chile de este sábado 25 de julio, con el Estadio La Cartuja de Sevilla como gran escenario.
Cartelera de La Velada del Año 6
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- ViruZz vs. Gero Arias
- RoRo vs. Samy Rivers
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg