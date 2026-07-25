Universidad Católica vs Deportes La Serena: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Los Cruzados recibirán a Deportes La Serena en el Claro Arena para su regreso por la segunda rueda del campeonato nacional.

Universidad Católica y Deportes La Serena se enfrentan este sábado en un duelo válido por la fecha 16° de la Liga de Primera.

Los Cruzados se presentan al encuentro ocupando el segundo lugar de la tabla y esperando su oportunidad en los octavos de final de la Copa Libertadores.

En tanto, el conjunto granate afronta este compromiso ubicado en el duodécimo puesto con 18 puntos, a cinco unidades de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Universidad Católica vs Deportes La Serena?

El partido de Universidad Católica ante Deportes La Serena, válido por la fecha 16° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

También se podrá seguir de manera online y por streaming en la plataforma HBO MAX.

Hora del partido entre Universidad Católica y Deportes La Serena por la Liga de Primera

Universidad Católica enfrentará a Deportes La Serena en el Claro Arena este sábado 25 de julio por la Liga de Primera 2026, a partir de las 20:00 horas.

José Cabero Rebolledo será el árbitro designado para el encuentro.