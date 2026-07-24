Revelan inédita cifra: Mundial de 2026 se transformó en el más millonario de la historia

En la edición 2026, FIFA logró doblar el monto económico obteniendo tras el ciclo de Qatar 2022 y el futuro es auspicioso de cara a 2030.

El Mundial de 2026, el más grande de la historia, llegó a su fin el pasado domingo con el triunfo de España sobre Argentina en Nueva Jersey.

La edición que se disputó de forma inédita en tres países, Canadá, México y Estados Unidos, amplió el potencial de sus ingresos al pasar de 32 a 48 selecciones y de 64 a 104 partidos.

La FIFA proyectó inicialmente ingresos por US$ 11.000 millones para el ciclo 2023-2026, pero posteriormente elevó esa proyección a US$ 13.000 millones.

Finalmente la recaudación final quedó en US$ 15.000 millones. Esta cifra se convirtió en el monto más alto obtenido por el ente rector del fútbol en una edición de la Copa del Mundo, de hecho, dobla lo obtenido en el ciclo anterior, consignó La Tercera.





Las principales fuentes de ingresos de la FIFA por el Mundial

Los principales ingresos de la entidad son por patrocinios, venta de derechos de televisión y la venta de entradas.

En esta edición, la FIFA implementó un polémico sistema de precios dinámicos, mediante el cual el valor de los tickets varía según la demanda.

De hecho, las entradas de Categoría 1, que comenzaron con un costo de referencia cercano a los US$ 600 ($568.722), pasaron a venderse por sobre los US$ 1.000 ($947.870). El certamen recibió más de 500 millones de solicitudes para cerca de 7,1 millones de asientos disponibles. La diferencia entre oferta y demanda fortaleció la capacidad de la FIFA para fijar precios.

¿Mundial 2030 de 64 equipos?

Tras el exitoso Mundial de 2026, la FIFA proyecta un nuevo ciclo positivo, ya que aún hay posibilidades que la cita planetaria tenga un nuevo aumento y pase de 48 a 64 equipos en la edición 2030. Así lo anunció hace unos días Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Además, si el Mundial de 2026 fue inédito al tener tres países organizadores, este se disputará en tres continentes (Europa, África y América), donde se jugarán partidos en seis países: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.