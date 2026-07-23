Boca plasmó su jerarquía y venció a O’Higgins que perdonó en La Bombonera

Los celestes se generaron en los primeros minutos tres chances claras, pero no lograron convertir y los locales lo ganaron con gol de Miguel Merentiel. La revancha se jugará el próximo jueves.

Boca Juniors y O’Higgins se enfrentaron este jueves en Buenos Aires por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, donde el ganador de la llave pasará a los octavos de final y enfrentará a Recoleta de Paraguay.

El equipo rancagüino comenzó de gran manera el partido, y en los primeros 20 minutos se generó tres chances claras.

La primera fue para Francisco González a los 5′, quien quiso sorprender al arquero colombiano Álvaro Montero y definió por arriba, sin embargo, su tiro se fue un poco alto sobre el travesaño.

Minutos después y tras un tiro de esquina, Luis Pavez contó con una inmejorable chance, pero su remate de cabeza se fue desviado.

Mientras que a los 20′ fue el turno de Martín Sarrafiore, quien sacó un potente remate el cual rechazado por el guardameta Xeneize.

A pesar de estas oportunidades y el buen desempeño del conjunto celeste, los locales sacaron a relucir su jerarquía y golpearon en la primera que tuvieron.

Cuando se iba la primera parte apareció Leandro Paredes, quien hace solo unos días disputó la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina. El volante habilitó de gran manera a Miguel Merentiel, quien no falló y a los 44′ batió a Omar Carabalí.

En el complemento se apagó un poco el conjunto chileno y las mejores ocasiones fueron para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, que estuvo cerca de aumentar las cifras, no obstante, el marcador final fue de 1-0 a favor de los Xeneizes.





La revancha se jugará la próxima semana

En siete días más, el jueves 30 de julio, se disputará la revancha en el Estadio El Teniente, donde todas las entradas se encuentran agotadas.

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