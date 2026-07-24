Colo Colo vs Deportes Limache: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por la Liga de Primera

Los Albos abrirán la fecha recibiendo a Deportes Limache en el Estadio Monumental para el inicio de la segunda rueda del campeonato nacional.

Este fin de semana regresa la acción a la Liga de Primera con el duelo entre Colo Colo y Deportes Limache en la apertura de la fecha 16°.

Los Albos llegan como líderes absolutos del campeonato con 39 puntos, a diez unidades de su más cercano perseguidor, Universidad Católica.

Por su parte, los limachinos vienen de golear por 4-1 a San Marcos de Arica en la Copa Chile, pero en la Liga de Primera han perdido terreno y no han sabido de victorias en los últimos cinco partido, acumulando 21 puntos.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Deportes Limache ?

El partido de Colo Colo ante Deportes Limache, válido por la fecha 16° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

También se podrá seguir de mane online y por streaming, a través de TNT Sports en HBO MAX,

Hora del partido entre Colo Colo y Deportes Limache por la Liga de Primera

Colo Colo enfrentará a Deportes Limache en el Estadio Monumental este viernes 24 de julio por la Liga de Primera 2026, a partir de las 20:30 horas.

Diego Flores será el árbitro designado para el encuentro.