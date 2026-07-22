Inesperado giro golpea a Colo Colo: Los motivos que habrían alejado a Santiago Mele del Cacique

Pese a tener todo acordado, el uruguayo optaría por dejar plantado a Los Albos y arribar a un importante club argentino.

Lo que parecía un fichaje seguró terminó siendo una teleserie. Santiago Mele se aleja cada vez más de Colo Colo y tendría todo listo para fichar en Independiente.

El arquero uruguayo aparentemente tenía encaminada su llegada al Cacique desde Monterrey de México, cumpliendo una de las peticiones del entrenador Fernando Ortiz que pidió un refuerzo en ese puesto.

Sin embargo, la situación dio un importante vuelco en las últimas horas y todo parece indicar que el charrúa aterrizará en Argentina.





Santiago Mele deja plantado a Colo Colo

De acuerdo con lo informado por la prensa trasandina, hubo cambios a último momento sobre los montos y bonos en el contrato del portero que estuvo en el último Mundial.

Esta situación habría generado el malestar de Blanco y Negro, quienes habían llegado a un acuerdo con los representantes del futbolista hace pocos días.

A raíz de esto, TyC Sports señaló que Independiente se acercó a lo pretendido por Mele y la operación está casi cerrada.

De concretarse el traspaso, Colo Colo deberá buscar otra alternativa que llegue a competir por el arco junto al joven Gabriel Maureira.

Cabe recordar que anteriormente especuló con Vozinha, guardameta de Cabo Verde de 40 años que tuvo una destacada participación en la reciente cita planetaria y que está libre.