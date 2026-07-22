Miguel Almirón contó qué le dijo a rival tras ser expulsado por taparse la boca: “Estaba atento”

El delantero de Paraguay rompió el silencio luego de ver la tarjeta roja en el partido ante Turquía por el Mundial. “Imposible que yo le diga algo malo”, sostuvo.

El delantero de la Selección de Paraguay, Miguel Almirón, se refirió a su cuestionada expulsión ante Turquía en el reciente Mundial, viendo la tarjeta roja por taparse la boca en una discusión.

El guaraní se fue a las duchas antes de tiempo por la denominada “Ley Prestianni”, dejando a su escuadra con uno menos en el partido por la fase de grupos que terminaron ganando.

A un mes de esta situación, el delantero del Atlanta United reveló qué le dijo a Mert Müldür, el otro involucrado que dio aviso al árbitro y pidió la intervención del VAR.





¿Qué le dijo Miguel Almirón a Mert Müldür?

En diálogo con VS Sports, el referente de La Albirroja se defendió y afirmó que “es una costumbre que yo tengo, que tienen los jugadores”.

“Estaba muy concentrado en que al equipo le vaya bien, que todos estemos concentrados en cada pelota. Si a mí me venía a hablar un jugador de Turquía tapándose la boca, te juro que ni cuenta me hubiera dado”, agregó.

Almirón recordó que todo se originó por una infracción previa, señalando que “estábamos hablando de que fue la falta y yo le digo que no fue falta al de Turquía. Le dije en inglés, él me entiende pero se ve que estaba atento”.

“También es mérito de él porque quiere sacar ventaja de eso y al final es una regla que yo igual acepto mi error y todo eso”, añadió.

El ex jugador del Newcastle aseguró que no insultó a Müldür. “Imposible que yo le diga algo malo. Encima fue en una falta, no fue que nos estábamos peleando por algo”, cerró,