Con Nicolás Córdova a cargo: Chile anuncia primera nómina con miras al Preolímpico 2027

25 futbolistas fueron citados para los entrenamientos que arrancarán el 27 de julio, donde el gran objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La Selección Chilena dio a conocer este martes la nómina de jugadores Sub 23 que iniciarán los trabajos en el próximo Preolímpico de la categoría, torneo que se jugará el 2027.

25 futbolistas fueron nominados para este primer ciclo de trabajo, el que estará a cargo de Nicolás Córdova y que tiene como objetivo clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Entre las principales novedades está la convocatoria de Leandro Hernández, de buena temporada en Colo Colo, y Diego Corral, quien ha sumado minutos en las últimas semanas con Universidad Católica.





A ellos suman Agustín Arce (Universidad de Chile) e Ian Garguez (Palestino), que suelen estar en las listas de La Roja adulta.

Los entrenamientos comenzarán el lunes 27 de julio en Juan Pinto Durán, extendiéndose por algunos días de esa semana.

El Preolímpico 2027 se disputará a principios del próximo año en una sede por definir, cita continental en la que podrán estar jugadores que nacieron desde el 2005 en adelante.

Nómina de Chile para preparar Preolímpico 2027

Arqueros:

Gabriel Maureira – Colo Colo

Christian Bravo – Huachipato

Defensas:

Martín Jiménez – Audax Italiano

Sebastián Arancibia – Universidad Católica

Ian Garguez – Palestino

José Movillo – Palestino

Bruno Torres – Colo Colo

Rodrigo Alarcón – Unión Española

Lucas Velásquez – Huachipato

Nicolás L’Huillier – Universidad Católica

Volantes:

Flavio Moya – Deportes Limache

Joaquín Soto – Unión La Calera

Lucas Avendaño – Santiago Wanderers

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Mario Sandoval – Audax Italiano

Agustín Arce – Universidad de Chile

Leandro Hernández – Colo Colo

Cristóbal Ponce – Santiago Wanderers

Delanteros: