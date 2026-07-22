Con Nicolás Córdova a cargo: Chile anuncia primera nómina con miras al Preolímpico 2027
25 futbolistas fueron citados para los entrenamientos que arrancarán el 27 de julio, donde el gran objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
La Selección Chilena dio a conocer este martes la nómina de jugadores Sub 23 que iniciarán los trabajos en el próximo Preolímpico de la categoría, torneo que se jugará el 2027.
25 futbolistas fueron nominados para este primer ciclo de trabajo, el que estará a cargo de Nicolás Córdova y que tiene como objetivo clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
Entre las principales novedades está la convocatoria de Leandro Hernández, de buena temporada en Colo Colo, y Diego Corral, quien ha sumado minutos en las últimas semanas con Universidad Católica.
A ellos suman Agustín Arce (Universidad de Chile) e Ian Garguez (Palestino), que suelen estar en las listas de La Roja adulta.
Los entrenamientos comenzarán el lunes 27 de julio en Juan Pinto Durán, extendiéndose por algunos días de esa semana.
El Preolímpico 2027 se disputará a principios del próximo año en una sede por definir, cita continental en la que podrán estar jugadores que nacieron desde el 2005 en adelante.
Nómina de Chile para preparar Preolímpico 2027
Arqueros:
- Gabriel Maureira – Colo Colo
- Christian Bravo – Huachipato
Defensas:
- Martín Jiménez – Audax Italiano
- Sebastián Arancibia – Universidad Católica
- Ian Garguez – Palestino
- José Movillo – Palestino
- Bruno Torres – Colo Colo
- Rodrigo Alarcón – Unión Española
- Lucas Velásquez – Huachipato
- Nicolás L’Huillier – Universidad Católica
Volantes:
- Flavio Moya – Deportes Limache
- Joaquín Soto – Unión La Calera
- Lucas Avendaño – Santiago Wanderers
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Agustín Arce – Universidad de Chile
- Leandro Hernández – Colo Colo
- Cristóbal Ponce – Santiago Wanderers
Delanteros:
- Diego Corral – Universidad Católica
- Vicente Álvarez – Deportes Limache
- Ignacio Vásquez – Universidad de Chile
- Emiliano Ramos – Everton
- Pablo Rodríguez – Coquimbo Unido
- Yastin Cuevas – Colo Colo
- Juan Francisco Rossel – Universidad Católica