Tras el Mundial 2026: Cuándo vuelve a jugar Chile y cuál es su calendario para este año

La Roja comienza a vislumbrar lo que será su retorno a las canchas, disputando varios amistosos antes del inicio de las competencias oficiales.

Con el Mundial 2026 ya finalizado y con España celebrando tras vencer a Argentina en la gran final, las selecciones comienzan a vislumbrar lo que será el nuevo proceso.

Entre esas escuadras está Chile, que sumó rodaje a inicios de junio en la derrota 1-0 ante Portugal y el triunfo 2-1 sobre República Democrática del Congo.

Ahora, La Roja se preparará para disputar nuevos amistosos en esta fase de reestructuración, los que servirán para el proceso que tiene como grandes objetivos las Elimiatorias y la Copa América 2028.





Lo qué se viene para la Selección Chilena este 2026

Lo más próximo para la Selección Chilena será a fines de septiembre, donde se medirá a Canadá el 26 y a Estados Unidos el 29 del mismo mes en territorio norteamericano.

A esto hay se suma un compromiso contra México en octubre y otro frente a un rival por definir, para culminar todo en noviembre con la última ventana FIFA del año.

Ese periodo sería ocupado para jugar en principio ante un elenco sudamericano en duelos de ida y vuelta, lo que podría oficializarse en las próximas semanas.

A la espera de definir el nuevo entrenador, Nicolás Córdova y su cuerpo técnico seguirán al mando y serán los encargados de preparar estos cotejos.

En cuanto a competencias oficiales, el siguiente desafío sería el inicio de las Eliminatorias programado para el 2027.