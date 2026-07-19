España vs Argentina | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

El gol de Ferrán Torres en el alargue le permitió a España superar a Argentian y conquistar el Mundial 2026, sumando su segunda estrella.

España acabó con la ilusión de Argentina y conquistó el Mundial 2026, imponiéndose 1-0 con el gol de Ferrán Torres en el alargue.

La Furia Roja fue muy superior sobre La Albiceleste, quienes jugaron cerca de 30 minutos con uno menos por la expulsión de Enzo Fernández.

Con esto, el cuadro europeo alcanzó su segunda estrella luego de haber ganado Sudáfrica 2010.