Goles anulados por sensores e inédito perdonazo: Las 5 grandes polémicas que dejó el Mundial 2026

La cita planetaria dejó varias controversias que siguen dando que hablar, entre las que están algunas intervenciones del VAR y una llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA.

El Mundial 2026 ya es historia. La victoria 1-0 de España ante Argentina en la gran final bajó el telón de la cita planetaria más grande que se haya realizado.

El gol de Ferran Torres dio por finalizada la competencia, con La Furia Roja amargando a La Albiceleste y conquistando su segunda estrella.

Además de las múltiples emociones, golazos y atajadas, el torneo dejó varias polémicas que llegaron a provocar reacciones alejadas del fútbol.

1. La llamada de Donald Trump y el perdonazo a Folarin Balogun

La mayor controversia del Mundial tuvo espacio dentro y fuera de la cancha, con el delantero de Estados Unidos Folarin Balogun siendo expulsado por un brutal planchazo sobre un rival en el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final.

La sanción de dos partidos generó la llamada del presidente Donald Trump al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, donde pidió “revisar” el castigo.

¿El resultado? La suspensión quedó sin efecto y el ariete pudo estar en la derrota contra Bélgica en octavos, aunque desde el organismo indicaron que dicha conversación no influyó en la decisión.





2. Sensor anula gol y sentencia eliminación de Croacia

La eliminación más dramática del torneo la sufrió Croacia, selección que perdió 2-1 ante Portugal en dieciseisavos de final en un partido que pudo ir al alargue tras el gol anulado a Josko Gvardiol en los descuentos del segundo tiempo.

El tanto no subió al marcador por un pivoteo casi imperceptible de Igor Matanovic, el cual fue detectado por el VAR producto de un sensor en la pelota que confirmó el contacto del balcánico.

La situación desató una carta de la federación local a la FIFA y los cuestionamientos hacia la tecnología, aunque no hubo modificaciones y fueron Los Lusos los que avanzaron de ronda.

3. Inglaterra y su polémico “gol del cable” ante Noruega

La victoria de Inglaterra ante Noruega en cuartos de final dejó un curioso momento, luego de que se especulara con un supuesto toque en el cable del balón en el primer gol de Jude Bellingham.

Esto se habría dado en el origen de la jugada tras un saque de meta realizado por el arquero nórdico, con la pelota pegando en una de las cuerdas que sostiene la cámara.

Sin embargo, la propia FIFA aseguró en un comunicado que no se detectó dicho contacto, aclarando que el tanto del volante británico fue totalmente ajustado al reglamento.

⚠️⚽️ FIFA publicó un video explicando que NO SE REGISTRÓ MOVIMIENTO EN EL SENSOR que indique el toque de pelota en el cable. De acá llegó el gol de Inglaterra. ‼️ ⁉️ ¿Opiniones? pic.twitter.com/2nYAW4EpAq — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

4. La falta previa de Egipto que invalidó gol contra Argentina

Atlanta fue el escenario de la furia de Egipto por su gol anulado ante Argentina a instancias del VAR, el que pudo haber sido el 2-0 en el duelo por octavos de final.

Segundos antes de que Mostafa Ziko batiera al Dibu Martínez, los jueces de la cabina señalaron que hubo un pisotón de un futbolista africano sobre Lisandro Martínez.

Luego de la remontada de los trasandinos, que terminaron ganando 3-2, Los Faraones hicieron durísimas acusaciones y apuntaron a que fueron perjudicados en un cotejo que sigue dando que hablar.

5. Messi se salva de la roja tras planchazo en la primera fecha

La Albiceleste fue protagonista de otra polémica, teniendo como protagonista nada menos que a Lionel Messi por su planchazo a Aïssa Mandi en el estreno contra Argelia.

Cuando el duelo estaba 1-0 a favor de su selección, La Pulga cometió una fuerte infracción que quedó sin ningún tipo de sanción y desató una serie de reacciones.

Minutos más tarde, el delantero de 39 años fue elegido la figura de la jornada al marcar un triplete y liderar el festejo de los ahora subcampeones del mundo.