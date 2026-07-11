Polémica en Inglaterra vs Noruega: Cuestionan gol de Jude Bellingham por supuesto toque en un cable

El primer tanto del volante del Real Madrid fue cuestionado por un supuesto toque en un elemento ajeno a la cancha, situación que fue desestimada por la FIFA.

La victoria 2-1 de Inglaterra sobre Noruega por los cuartos de final del Mundial dejó varias polémicas, entre las que está un supuesto toque en el cable de la pelota en el primer gol de Jude Bellingham.

La situación se habría dado en el origen de la jugada, con el portero nórdico Orjan Nyland realizando un saque de arco.

Al tomar altura, la pelota habría golpeado en una de las cuerdas que sostiene una de las cámaras, momento que se viralizó en las redes sociales.





FIFA descarta toque de balón en un clabe en gol de Bellingham

Sin embargo, la propia FIFA desestimó el reclamo y aseguró que no se detectó dicho toque, por lo que el tanto del volante del Real Madrid es válido.

A través de sus redes sociales, el el organismo remarcó: “Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el ‘latido del balón0 cuando estaba en el aire”.

“Por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, agregaron.

La jugada recordó al gol invalidado a Croacia por posición adelantada en dieciseisavos de final frente a Portugal, donde se confirmó un roce en un cabezazo.

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