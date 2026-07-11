Noruega vs Inglaterra: Sigue AQUÍ el partido de cuartos de final del Mundial minuto a minuto

El Hard Rock Stadium de Miami es el escenario del gran partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra, selecciones que quieren seguir soñando con el Mundial.

Noruega e Inglaterra paralizan al planeta fútbol con un atractivo partido por el Mundial, midiéndose este sábado por los cuartos de final.

Los Vikingos dieron un gran batacazo al eliminar a Brasil en la ronda anterior, aprovechando a un Erling Haaland que se ha transformado en una verdadera máquina goleadora.

En la otra vereda están Los Tres Leones, selección que sacó del torneo a México con un tremendo de rendimiento de Jude Bellingham y Harry Kane.





Hora del partido entre Noruega e Inglaterra

El choque entre estas dos selecciones europeas inicia a las 17:00 horas de Chile de este sábado 11 de julio, disputándose en el Hard Rock Stadium de Miami.

El ganador de este cruce se medirá en semifinales a Francia, gran candidato que derrotó sin grandes problemas a Marruecos.

Noruega vs Inglaterra: Sigue AQUÍ el partido

El partido de Noruega ante Inglaterra lo puedes seguir ONLINE y GRATIS acá con el minuto a minuto.