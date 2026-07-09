EN VIVO y GRATIS: Así puedes ver los partidos de cuartos de final del Mundial por MiCHV

El Mundial ya está en su fase de cuartos de final, instancia que contará con grandes partidos que podrás ver por Chilevisión y MiCHV.

Este fin de semana sigue disputándose los cuartos de final del Mundial 2026, instancia que contará con partidos de alto nivel.

Uno de ellos es el que juegan este viernes España contra Bélgica, donde el actual campeón de Europa asoma como favorito para imponerse.

Este encuentro, al igual que el de Argentina contra Suiza, los podrás ver totalmente en vivo y gratis por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.





Partidos de cuartos de final que transmitirá Chilevisión

Viernes 10 de julio:

España vs Bélgica: 15:00 horas en Los Ángeles

Sábado 11 de julio:

Argentina vs Suiza: 21:00 horas en Kansas City

Cómo descargar la App MiCHV para ver los octavos de final del Mundial

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar del Mundial 2026, debes realizar el siguiente proceso: