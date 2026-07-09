EN VIVO y GRATIS: Así puedes ver los partidos de cuartos de final del Mundial por MiCHV
El Mundial ya está en su fase de cuartos de final, instancia que contará con grandes partidos que podrás ver por Chilevisión y MiCHV.
Este fin de semana sigue disputándose los cuartos de final del Mundial 2026, instancia que contará con partidos de alto nivel.
Uno de ellos es el que juegan este viernes España contra Bélgica, donde el actual campeón de Europa asoma como favorito para imponerse.
Este encuentro, al igual que el de Argentina contra Suiza, los podrás ver totalmente en vivo y gratis por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Partidos de cuartos de final que transmitirá Chilevisión
Viernes 10 de julio:
- España vs Bélgica: 15:00 horas en Los Ángeles
Sábado 11 de julio:
- Argentina vs Suiza: 21:00 horas en Kansas City
Cómo descargar la App MiCHV para ver los octavos de final del Mundial
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar del Mundial 2026, debes realizar el siguiente proceso:
- En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
- Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.