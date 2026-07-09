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“Bien por Tello”: Mbappé falló un penal ante Marruecos y desató comentarios por diálogo con árbitro

La queja del delantero con el juez argentino Facundo Tello provocó varias reacciones en redes sociales, con los hinchas argentinos lanzando singulares bromas.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Una polémica situación se dio en la victoria 2-0 de Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial, con Kylian Mbappé protestando contra el árbitro tras fallar un penal.

Apenas el arquero Bono le atajó el remate, el delantero del Real Madrid fue directamente hacia el juez argentino Facundo Tello.

La queja del ariete apuntó por la tardanza en ejecutar el tiro, donde hubo cerca de 3 minutos entre el cobro y la aprobación final del colegiado.

La ola de reacciones que generó situación de Mbappé con Facundo Tello

El momento provocó una lluvia de reacciones en redes sociales, con los aficionados reconociendo que esto no suele verse en los cotejos.

Algunos señalaron que Tello hizo “su propia pausa de hidratación”, mientras que los hinchas argentinos bromearon que estuvo “bien” en esta distracción.

Pese a esto, Mbappé concretó su revancha y abrió la cuenta en el segundo tiempo con un remate colocado que dejó sin chances a Bono.

El triunfo coloca a Francia en semifinales del Mundial, instancia en la que espera por el ganador del duelo entre España y Bélgica.

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