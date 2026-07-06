Mbappé arremete contra senadora paraguaya por comentarios racistas: “Proyecta la peor imagen de su país”

El delantero galo no aguantó los desafortunados comentarios de la parlamentaria, quien se molestó por el gol que sentenció la eliminación de Paraguay del Mundial.

Francia aseguró su cupo en los octavos de final del Mundial tras imponerse 1-0 ante Paraguay, un partido que rompió el cero con el polémico penal de Kylian Mbappé. Un hito que desató la molestia de la senadora paraguaya, Celeste Amarilla.

Desde sus redes sociales, la parlamentaria atacó al delantero galo con comentarios racistas hacia el delantero que dieron la vuelta al mundo.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, escribió la parlamentaria en una de sus publicaciones.

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“Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, agregó.

La respuesta de Mbappé a los comentarios racistas de senadora paraguaya

Las polémicas declaraciones de Celeste Amarilla se volvieron tan virales que alcanzaron al propio Mbappé, quien respondió desde sus redes sociales de manera tajante .

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, empezó diciendo el delantero de Los Azules.





En esa misma línea, Mbappé fue tajante al condenar las declaraciones de la paraguaya: “No representa a Paraguay, ese país que ha entregado pasión y honor durante toda la competición”.

“Con su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante este Mundial, dando paso a una mujer incompetente que proyecta la peor imagen posible de su país”, expresó.

“Jamás permitiré que personas como ella sigan difundiendo su odio y racismo por todo el mundo”, concluyó el delantero junto a una foto de la parlamentaria.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Las reacciones del mundo político a los dichos racistas de Celeste Amarilla

Sumándose a la postura del goleador galo, la Federación Francesa de Fútbol declaró lo siguiente: “Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables (…) La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales”, declararon desde sus redes.

Asimismo, el Gobierno de Paraguay emitió un comunicado en el que condenó las expresiones de la legisladora, rechazando los comentarios racistas y asegurando su “respeto hacia el pueblo francés, con el cual el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad”.

Revisa ambos comunicados acá