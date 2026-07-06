“Debate terminado”: La ola de comentarios que generó eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial

La derrota de Portugal ante España sentenció la participación de CR7 en la cita planetaria, situación que provocó varias reacciones de los hinchas.

Se acabó la participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial. El capitán de Portugal dijo adiós al torneo luego de la derrota 1-0 ante España este lunes por los octavos de final.

El delantero puso fin a su periodo en las citas planetarias con 41 años, despidiéndose con una conmovedora imagen en la que se aguantó llegar a las lágrimas.

La caída de Los Lusos y de CR7 generó una ola de comentarios en los hinchas, donde nuevamente se hizo la eterna comparación con Lionel Messi.





Cristiano Ronaldo provoca lluvia de comentarios en redes sociales

El histórico ariete desató un nuevo debate, con varios fanáticos defendiendo su desempeño en el que marcó 3 goles en 5 duelos disputados.

Sin embargo, otros aprovecharon de recordar que La Pulga sigue en competencia y que ya ganó el trofeo, algo que Ronaldo no podrá conseguir.

“Gracias por tanto”, “triste final” o “el debate está terminado”, fueron solamente algunos de los posteos en redes sociales.

Mira los comentarios acá

Gracias por tanto ídolo, que triste final tuviste, no te lo merecías con esta generación. Te quiero mucho Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/HgWe45FNHc — Andre (@_AndreCA7) July 6, 2026

YO VI JUGAR A CRISTIANO RONALDO. Simple gracias por tanto futbol Bicho. pic.twitter.com/RPVrBak7iY — Peseteiro (@jpeseteiroDT) July 6, 2026

Muchos hablando de que no podés celebrar que eliminen a Cristiano Ronaldo en su último Mundial y yo estoy como ella Como estará esta chad en estos momentos pic.twitter.com/icCR6IGLJW — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 6, 2026

Y así termina la carrera internacional de Cristiano Ronaldo. 6 mundiales sin lograr una mierda, su mejor mundial quedó afuera en octavos, su único triunfo fue una euro sin jugar la final y 1000 goles contra Macedonia. Fue un placer hatewatchear. pic.twitter.com/2rRdDLtKKa — EDITS BOKE (@EditsBoke) July 6, 2026

SE DESPIDE DE UNA DE LAS MAYORES LEYENDAS. Finaliza una trayectoria única en el torneo más importante del fútbol, marcada por récords, liderazgo y una vigencia que muy pocos han logrado sostener. ÚNICO CRISTIANO! pic.twitter.com/MsuO3lM4Ua — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 6, 2026

Duele ver a Cristiano Ronaldo así, no tiene la culpa de que sus fanaticos de México sean unos degenerados que inventan cosas de Messi. Que no opaquen el jugador que fue. Fue un gran villano para el mejor de la historia.pic.twitter.com/aaY0vtuIxh — Fran (@frabigol) July 6, 2026

Messi terminando a carreira vencendo a Copa do Mundo Cristiano Ronaldo fracassando como sempre Obrigado futebol, você foi justo. 🤷🏻‍♂️🇦🇷🐐 pic.twitter.com/YbWAziuMdg — icaro messi (@icaromessii) July 6, 2026