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“Debate terminado”: La ola de comentarios que generó eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial

La derrota de Portugal ante España sentenció la participación de CR7 en la cita planetaria, situación que provocó varias reacciones de los hinchas.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Se acabó la participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial. El capitán de Portugal dijo adiós al torneo luego de la derrota 1-0 ante España este lunes por los octavos de final.

El delantero puso fin a su periodo en las citas planetarias con 41 años, despidiéndose con una conmovedora imagen en la que se aguantó llegar a las lágrimas.

La caída de Los Lusos y de CR7 generó una ola de comentarios en los hinchas, donde nuevamente se hizo la eterna comparación con Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo provoca lluvia de comentarios en redes sociales

El histórico ariete desató un nuevo debate, con varios fanáticos defendiendo su desempeño en el que marcó 3 goles en 5 duelos disputados.

Sin embargo, otros aprovecharon de recordar que La Pulga sigue en competencia y que ya ganó el trofeo, algo que Ronaldo no podrá conseguir.

“Gracias por tanto”, “triste final” o “el debate está terminado”, fueron solamente algunos de los posteos en redes sociales.

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