El inesperado golpe que sufrió Lionel Messi: Apareció con un enorme chichón tras enfrentar a Cabo Verde

El registro del chichón en la frente de “La Pulga” rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Luego de la sufrida victoria de Argentina ante Cabo Verde, Lionel Messi sorprendió en una conferencia de prensa postpartido al mostrarse con una inesperada lesión.

“La Pulga” terminó con un enorme chichón en su frente, cosa que no pasó desapercibida para los hinchas, quienes rápidamente viralizaron el momento en redes sociales.

¿Cómo terminó Messi lesionado?

En una de las últimas jugadas, antes del tiempo extra del partido, el capitán golpeó su cabeza contra la rodilla de un rival tras caer al piso por una falta cerca del área.

🫤 Dura falta a Leo Messi en el borde del área y el 10 argentino “aterrizó” en una rodilla caboverdiana. pic.twitter.com/BwuvXRkhLI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 3, 2026

Un accidente que terminó con un notorio chichón en la cabeza de Messi que, finalmente, no pasó a mayores más que una inflamación en su frente.

En dicha conferencia, el capitán analizó el desempeño de la albiceleste y elogió al conjunto rival. Ahora, deberán prepararse para su próximo enfrentamiento contra Egipto.